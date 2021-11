Ongehoord Nederland vervangt voorzitter anti-semitische denktank door moslimhater

Voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de aspirant-omroep Ongehoord Nederland, Tanco Dankers, is teruggetreden vanwege antisemitische uitlatingen gedaan door zijn denktank Gefira, zoals hier beschreven:

“Zo wordt er in een recent bulletin van Gefira geschreven over de macht van Joden en de vermeende ondermijning van het ‘witte’ Europa. Jodenhaat zou worden overdreven door joodse organisaties. Het Nederlandse slavernijverleden zou volgens Gefira voor ‘naar schatting 50 procent’ voor rekening van Joden komen. “Het is een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen. De antisemitische stereotypen druipen er vanaf. Volstrekt onacceptabel,” zegt Verdoner op Twitter.” (Parool)

Natuurlijk “herkende Dankers zich niet in het geschetste beeld”. Nou, wij wel hoor.



Alhoewel Ongehoord Nederland waarschijnlijk niet vies zal zijn van een smeuiïg, racistisch complottheorietje zo hier en daar, kiest men nu dan toch maar voor de wat veiligere weg van de door Pim Fortuyn salonfähig gemaakte klassieke moslimhaat, in de vorm van de in Uruguay woonachtige Dr. Gert-Jan Mulder. Zes jaar geleden schreven wij ook al eens over Mulder. Mulder, vooral bekend van Twitter, is jaren geleden daarvan afgeflikkerd, juist vanwege die rabiate moslimhaat.



Al eerder trok Ongehoord Nederland parels als Haye van der Heijden en Ybeltje Berckmoes aan. Haye van der Heijden is een PVV-stemmende toneelschrijver/regisseur die jarenlang de Nederlandse beeldbuis vervuild heeft met tenenkrommend flauwe komedies als “Kinderen Geen Bezwaar” (zoals gewoonlijk een enorm slechte remake van een, wel degelijk goede, Britse serie) die vindt dat holocaustontkenning toegestaan moet zijn, en Berckmoes legde via een medium contact met Pim Fortuyn.



Het blijft blijkbaar moeilijk een extreem-rechtse organisatie van welke aard dan ook op te richten zonder dat er hordes volidioten op af komen zwermen, als vliegen op een hoop stront.

(Afbeelding: video-still uit Vlog Gert-Jan Mulder)