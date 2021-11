Waken om het beest in de bek te kijken

Rozemarijn van ’t Einde in een interview met Volzin:

Van ’t Einde is initiatiefnemer van de Klimaatwake. Tijdens de gehele formatieperiode wordt er dag en nacht gewaakt. Overdag wordt er gewaakt voor het Catshuis en ’s nachts vanuit huiskamers door heel Nederland via een online verbinding die wordt uitgezonden via YouTube. De doelstelling van de klimaatwakers? “We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde. We waken en rouwen omdat onze hoop op uitvoering van het nodige klimaatbeleid aan het uitdoven is en er nu al talloze mensen lijden onder de gevolgen van deze crisis. En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren. Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.’’