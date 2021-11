Een waarlijk koninklijk oliebesluit: sHELl gaat weg uit Nederland

Shell vlucht weg uit Nederland, maar op deze planeet kun je nergens vluchten voor klimaatrechtvaardigheid.

Shell’s CEO Ben van Beurden kondigde vandaag aan dat Shell Nederland zal ontvluchten en naar het Verenigd Koninkrijk zal verhuizen. Gepresenteerd als een “vereenvoudiging” van de structuur, zal deze verhuizing de directeuren vooral helpen om belastingen te ontduiken. Verhuizing van het bedrijf zal niet leiden tot minder uitstoot, niet tot de sanering van de Nigerdelta of herstel van de schade die in Groningen en talloze andere plaatsen is aangericht. Daarom moet Shell, “Royal Dutch” of niet, worden ontmanteld.

Shell Must Fall gaat zoals gepland door met het organiseren van een Shell Must Fall Actie Conferentie op 27 november in Nederland. Waar Shell zich ook schuilhoudt, wij zullen het bedrijf bestrijden. Zorg dat je je aanmeldt voor de Actie Conferentie, als je mee wilt doen in deze strijd! https://forms.code-rood.org/actionconferencesmf