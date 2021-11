Woonprotest Utrecht zondag 21 november 13u Jaarbeursplein

Betaalbare woningen zijn onvindbaar in Utrecht en in de rest van Nederland. Een koopwoning is onbetaalbaar voor mensen met een laag of middeninkomen, en als je al recht hebt op een sociale huurwoning sta je 11 jaar op de wachtlijst. Onze stad is niet alleen voor de rijken. We moeten nu massaal van ons laten horen om te zorgen dat er actie wordt ondernomen om de wooncrisis op te lossen. Wij eisen dat de overheid ingrijpt en maatregelen neemt voor meer betaalbare woningen en woonzekerheid voor iedereen. Want wonen is een recht. En woningen zijn om in te wonen, niet om zoveel mogelijk winst op te maken.

Na verschillende demonstraties in andere steden volgt daarom op 21 november een groot woonprotest in Utrecht. Het protest start om 13.00 uur op het Jaarbeursplein met sprekers over de wooncrisis en vervolgt met een mars door de stad.