Marechaussee stopt met het etnisch profileren dat ze eigenlijk nooit gedaan hebben

Wie op Schiphol in de rij staat voor paspoortcontrole (bij terugkomst) moet het tafereel kennen: een donker(der) gekleurd persoon die uit de rij geplukt wordt en naar een apart kamertje wordt geleid. Maar “etnisch profileren” deden ze niet, maar ze houden er wel mee op, zeggen ze.

De Koninklijke Marechaussee stopt met het controleren van reizigers aan de grens op basis van hun etniciteit, ook wel etnisch profileren genoemd. Dat schrijft de militaire dienst in een brief voorafgaand aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Het besluit om te stoppen met etnisch profileren staat haaks op een uitspraak van de rechter, die in september oordeelde dat de marechaussee de controles niet hoefde te veranderen. Volgens de rechtbank kan iemands etniciteit namelijk een aanwijzing zijn voor iemands nationaliteit of verblijfstatus.