Ahold trekt zich terug uit de Lutkemeerpolder

Het is officieel! Een woordvoerder van Ahold heeft afgelopen vrijdag bevestigd dat het enkele weken geleden heeft besloten om af te zien van ontwikkeling in de Lutkemeerpolder. Al sinds 2019 was het concern in gesprek met de gemeente Amsterdam over de optie om 5,5 ha in de Lutkemeerpolder te bebouwen voor een distributiecentrum.



Geen overeenkomst

Lange tijd werd geheimgehouden wie de gegadigde was. Door een WOB procedure kwam de naam -ongewild- toch naar buiten. Het gemeentebestuur van Amsterdam beweert eveneens al sinds 2019 dat er ‘elk moment getekend kan worden’. Destijds werd het door projectontwikkelaar SADC zelfs als doorslaggevend argument aangevoerd voor de rechter die toen de ontruiming van de polder gelastte.



Maar nu weten we het zeker: er is geen definitieve overeenkomst getekend. Ahold onderzocht alleen of het bedrijf er misschien zou willen bouwen, en heeft nu besloten om dat niet te doen. Afgeschrikt door de vele acties? Of hebben ze toch ingezien dat bouwen op vruchtbare grond echt niet meer kan? Zelf zeggen ze dat ze hebben gekozen voor betere locaties. Zelfs dat is begrijpelijk, voor distributiecentra is de Lutkemeerpolder verkeerstechnisch zeer ongunstig.



Voedselpark Amsterdam

Dat betekent dat er weer nieuwe kansen zijn voor de polder en het speelveld open ligt. De alternatieven liggen al klaar. Dit is het moment om serieus aan de slag te gaan met Voedselpark Amsterdam!



Toeval of niet, juist vorige week zijn er nieuwe bouwwerkzaamheden in de polder begonnen. Er werden bouwketen neergezet, bewakingscamera’s geplaatst en graafmachines begonnen duikers aan te leggen in de kleidammen. Dit past in de strategie om zoveel mogelijk schade in de polder aan te brengen, zodat de natuurwaarde ervan steeds kleiner wordt.



Leugenachtige wethouder

Door verschillende partijen werd de verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck hierover aan de tand gevoeld tijdens de commissie RO op woensdag 24 november: hoe konden de werkzaamheden plaats vinden terwijl er nog steeds geen overeenkomsten getekend zijn. Met de kennis van nu is het antwoord van de wethouder dubieus, zo niet leugenachtig: “Die gesprekken lopen nog steeds” was het antwoord, terwijl zij vanzelfsprekend op de hoogte was van het besluit van Ahold om zich terug te trekken.



Vier mee en eis stopzetting van alle werkzaamheden

Woensdag 1 december van 13 tot 14 uur vieren we deze overwinning bij de Stopera. Kom ook en neem een champagneglas mee! We doen dan ook onze verdere plannen uit de doeken.

Van de gemeente eisen we de onmiddellijke stillegging van alle bouwwerkzaamheden en verdere sloop van de Lutkemeerpolder. Wijzig de bestemming terug naar ‘agrarisch’ en geef ruim baan aan het plan Voedselpark Amsterdam, waarvoor genoeg investeerders in de startblokken staan!



We zijn nog lang niet klaar!

Er is nog veel nodig om het bestuur zover te krijgen dat ze een andere koers moeten varen. De komende tijd blijven we alle steun en hulp heel hard nodig hebben. Lees in deze nieuwsbrief ook over de stand van zaken van alle procedures en het corruptiedossier. Maar ook van onze toekomstplannen voor de polder.



Hoe dan ook is het nu heel urgent dat er geen verdere werkzaamheden plaats vinden in de polder. Laat dat vooral weten aan het gemeentebestuur: mailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl en/of mail de wethouder Marieke van Doorninck.

Bericht van Behoud Lutkemeer. Inmiddels dit kneitergroenlinkse gemeentebestuur kennende kunnen wij benieuwd zijn welke smoes Van Doorninck gaat aanvoeren.