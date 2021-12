Farmer’s Defense Force verliest rechtszaak tegen Kaag

De extreemrechtse boerenknokploeg Farmer’s Defense Force (FDF) heeft een door haar aangespannen rechtszaak tegen Sigrid Kaag verloren. Kaag hoeft de door FDF gevorderde schadevergoeding niet te betalen.

In een uitzending van Nieuwsuur op 26 januari dit jaar zei Kaag dat boeren zich schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn geweest bij het omverrijden van hekken en bedreiging van journalisten. FDF kon zich daar niet in vinden en sleepte Kaag voor de rechter. De boerenknokploeg eiste een schadevergoeding van 30.000 euro wegens ‘geleden immateriële schade’. Niet zo’n handige zet, want op sociale media zijn letterlijk honderden beelden te vinden van boeren die dwars door hekken rijden. Hebben we het nog niet eens gehad over de uitlatingen van boerenleiders.

Volgens de kantonrechter moet FDF wat minder zeuren en zich niet opstellen als slachtoffer:

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de uitlating van Kaag in Nieuwsuur voldoende feitelijke grondslag heeft en daarom niet onrechtmatig is. Dat op 1 en 16 oktober 2019 door protesterende boeren hekken zijn omgereden staat vast. Ook staat vast dat journalisten hebben gezegd dat zij zich bedreigd voelen door leden van Farmers Defence Force. De protestorganisatie Farmers Defence Force was (mede)organisator van de protesten en heeft met stevige taal opgeroepen om aan die protesten deel te nemen. Farmers Defence Force heeft zich niet publiekelijk van de gedragingen van de achterban gedistantieerd.

Komt nog bij dat Kaag het volgens de rechtbank in de uitzending niet over FDF, maar over ‘boeren’ had. Alleen al om die reden zijn haar uitlatingen niet onrechtmatig jegens FDF.

Bron: de Rechtspraak

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224