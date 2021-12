Anti-coronagekken worden agressief

Terwijl het zinnige deel der bevolking wanhopig probeert zich aan maatregelen te houden die het aantal besmettingen wellicht nog enigszins in toom zouden kunnen houden, gaan anti-coronamaatregelenhysterici steeds meer grenzen over.



Wat voor een persoon ben je als je op agressieve wijze bij nota bene een kinderboerderij tekeer gaat, medewerkers bedreigt, kinderen en dieren van slag brengt? Alleen maar vanwege het vragen om mondkapjes en een QR-code? Dan ben je een volwassen terreurkleuter die er niet tegen kan in zijn of haar achterlijke leventje beperkt te worden, dat ben je dan.



Natuurlijk kun je ze niet overal tijdig bij de hand hebben, maar mag over dit soort agressieve lafbekken alsjeblieft een peloton ME’ers heen? (ik heb overigens als meer conventioneel links (ex-D66, ex-GroenLinks en nu ook ex-PvdD) persoon toestemming van het nog linksere blok binnen Krapuul voor deze oproep).



Maar serieus: het kan nodig worden de toegangen van plaatsen waar dit soort agressie optreedt weer te beveiligen met daartoe getraind personeel, net zoals er een jaar geleden beveiliging stond bij de ingang van sommige supermarkten. Dit soort agressief volk moet de pin op de neus gezet, en niet de kans geboden worden normale, fatsoenlijke mensen te intimideren.

Dit zijn ook die vredige demonstranten. De kinderboerderij waar ik werk binnen gedrongen en een collega bedreigd. Dieren en kinderen die binnen waren overstuur. Alleen omdat we een mondkapjes beleid hebben en een q.r. code check bij onze horeca. pic.twitter.com/HV8WpXmCWL — Jeannet Van Eck (@EckJeannet) December 4, 2021