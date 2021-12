Maandag 6 december 2021 10:00 Roll Back Lutkemeer

Zoals verwacht heeft het niets uitgemaakt dat de enige ‘koper’ afgehaakt heeft die er voor het industrieterrein in de Lutkemeerpolder zou zijn. Wethouder Van Doorninck (GroenLinks) legde het feit dat niemand in de polder wil bouwen achteloos naast zich neer en verkondigde door te zullen gaan. Tijd voor actie dus.

Ondertussen zijn graafmachines namelijk druk bezig om vernielingen aan te richten in de polder. Omwonenden hebben een brief gekregen dat er binnenkort geasfalteerd gaat worden. De enige manier om dat te verhinderen is door er voor te gaan liggen.

Maandag 10:00 uur, hoek Etnastraat/Lutkemeerweg verzamelen. Neem laarzen en warme kleren en verf en kwasten mee.

Achtergrond:

Het plan om de Lutkemeerpolder te ontdoen van biologische akkerbouw en om te smeden in een industrieterrein, is onder corrupte omstandigheden gemaakt door de VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, die er jaren voor de bak in draaide. Nu zegt GroenLinks dat ze er niet meer onderuit komen en dat het anders veel geld zal kosten. Maar de projectontwikkelaar SADC is eigendom van drie overheden waaronder de Gemeente Amsterdam…

Ze kunnen de stekker er uit trekken en het bestemmingsplan weer terug veranderen naar ‘landbouw’. Er ligt een plan Biopolder/Voedselpark klaar en investeerders om dat uit te voeren.

Zie de website behoud Lutkemeer http://behoudlutkemeer.nl/

Omdat ook in de Amsterdamse gemeenteraad veel twijfel bestond over nut en noodzaak van het vernielen van de Lutkemeer, werd daar, nota bene door de coalitiepartijen, een motie ingediend en aangenomen dat er pas gebouwd zou worden als er een koper zou zijn. In het industrieterrein in het eerste deel van de polder staat namelijk nog van alles leeg. Nu die koper er niet is, gaan ze toch door met bouwvoorbereidingen om de boel dusdanig te vernielen dat het niet meer te verdedigen is. Een soort tactiek van de verschroeide aarde van GroenLinks. Van de ‘kneiterlinkse partijen’ die de coalitie vormen of hun achterban wordt ondertussen weinig tot niets vernomen. SP, PvdA, GroenLinks zijn voornamelijk bezig om de kolen uit het vuur te halen voor multinationals als Ahold en Amazon.

Marieke van Doorninck liegt zich al vier jaar door het dossier heen en beweert nu in de gemeenteraad dat er weer een nieuwe partij is die een reserveringsovereenkomst heeft getekend, namelijk bouwbedrijf Thunissen. Maar dat is een klinkklare leugen. Thunissen heeft het belang van Kuiper’s SEKU overgenomen toen die wegens verdenking van corruptie met zijn partner Hooijmaijers niet door de bibop kon. Die partij had altijd al een ontwikkelingsovereenkomst voor de helft van het toekomstige industrieterrein, want had op instigatie van Hooijmaijers een deel van de landbouwgrond opgekocht om weer duur door te kunnen verkopen aan de gemeente. Zo’n partij als geïnteresseerde koper voorstellen is schandalig. Maar aangezien de gemeenteraad zich daar kennelijk niets van aantrekt, moeten we ons gebied, het klimaat, onze toekomst, en dat van de egels, visdiefjes en tapuiten die er nu nog leven zelf verdedigen.

Komt allen, vanaf maandag 6 december 10:00 uur hoek Etnastraat/Lutkemeerweg, warm gekleed, goede laarzen (het is een modderpoel door de graafwerkzaamheden) en neem verf en kwasten mee.

