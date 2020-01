Op naar Mars!

Er zijn mensen die Krapuul niet zo waarderen. Dat kan. Een enkeling vindt het nodig hiervoor in de pen te klimmen (er is nog geen goede vervanging van die uitdrukking). Een mededeling die ons gisteravond gewerd:

ik kwam bij toeval op jullie site terecht. Na een minuut of 2 bladeren werd ik opeens enorm misselijk.

Jullie zijn een stel gemankeerde ééncellige mafkezen.

Wat is er in Godsnaam met jullie gebeurt dat je zo gestoord bent geworden en totaal vervreemd bent van de realiteit en wars bent van facts en figures.

Jullie zijn een kankergezwel voor de wereld en wederom Goddank hebben we nu een Donald Trump die deze ziekte voortvarende bestrijdt.

Man man man wat zijn jullie een stelletje idioten. Dat jullie nog met jezelf kunt leven zegt genoeg over het volstrekte en totale gebrek aan enig intellect.

Zodra de eerste raket richting Mars wordt geschoten stel ik voor dat ze jullie daarin meenemen. Wat zal de intelligente, vredelievende, begripvolle en liefhebbende wereld rijker worden als jullie ondersoort verdwijnt.

De inzending is niet anoniem maar we beschermen dit individu maar een beetje tegen zichzelf.