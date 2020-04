LSD Ketamine Steve Jobs Monetize

Een persoon op de afdeling vroeg mij om LSD. Ik kan daar niet direct aan komen. Ik ben geen dealer, maar de persoon bleef er op intrigerende wijze op terug komen. Ik vroeg hem waar voor hij het nodig had. Ik zei dat het nogal ´emotionele shit´ kan triggeren waar je jaren last van kan hebben. Zijn antwoord was niet zo duidelijk. Ik had hem eerder verteld dat je met LSD zo ietwat in de toekomst kon kijken en dat een genie als Apple-baas Steve Jobs LSD had gebruikt om zijn revolutionaire uitvindingen te ontwikkelen.

Self-medication

Ik hamerde er ook op dat mensen met een psychische stoornis vaak de neiging hebben om iets als LSD als ´self-medication´ te gebruiken. Het kan dan vaak flink misgaan. LSD kan gebruikt worden als je op een ´crossroad´ staat in je leven en niet weet of je links of rechts moet gaan. De persoon hoorde mijn betoog geduldig aan. Vroeger zou ik niet geweten hebben voor wie het geschikt is, maar nu kan ik het wel filteren. Je moet toch vrij stevig mentaal in je schoenen staan. Soms hoor je wel verhalen dat Silicon Valley software-programmeurs LSD gebruiken om in systemen te kijken. Dat is een goed bewaard publiek geheim. Dat zijn geen domme jongens!

Ketamine

Voor wie richting ´self-medication´ gaat, kan beter eerst kijken welke verslavingen men nog meer heeft of lastiger ernstige depressies. Soms kan een ketamine-trip wonderlijke dingen tegen een depressie, maar liever wel in een ´gecontroleerde setting´. Zelfs de TROS-Radar-tv-show berichtte daar uiterst positief over. Een depressie kan opklaren, ook zonder de felbekritiseerde anti-depressiva. ´There is life after the darkness!´

Monetize

Ik denk niet dat de LSD-deal ga doen, daar ik geen dealer ben en ook niet wil worden. LSD kan een geestverruimende mind open zetten en zeker een levensstijl veranderen, ook ten goede, maar voor wie twijfels heeft. Doe het dan niet. Verder legde ik tussen neus en lippen de persoon uit hoe je geld kan verdienen op instagram, oftewel het bekende ´monetize´ gebeuren. Daar had de persoon in kwestie geen behoefte aan. Logisch, ergens dat dan weer wel. Anyway, gotta catch´em all!