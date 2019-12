Peiling De Hond: boeren verspelen sympathie

Een meerderheid (55%) van de Nederlanders vindt dat het wel mooi geweest is met de boerenacties. Met name VVD’ers (!) zijn de acties spuugzat. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Bij GL heeft 27% van de kiezers begrip voor de acties van de boeren. Bij de PvdA is dat met 35% iets hoger, bij de PvdD met 18% iets lager. Bij D66 koestert slechts 4% van de kiezers begrip voor de boerenprotesten. Hulde!

Opmerkelijk genoeg hebben ook VVD-kiezers het wel gehad met de terreurboeren: 89% van de conservatieve kiezers is van mening dat de boeren hun trekker voorlopig maar even in de schuur moeten laten staan. Voor de acties van de boeren heeft de gemiddelde VVD’er ook al weinig begrip: slechts 37% van de VVD’ers steunt de boeren. Al even opmerkelijk: bij SP-kiezers is het begrip voor de boerenprotesten juist relatief groot, 51% van de SP’ers kiest de kant van de boeren. Even vergeten dat het grootverdieners zijn die in de jaren ’30 hun arbeiders vernederden, tijdens de Hongerwinter zo fout waren als de pest (zie illustratie hierboven) en al decennia het landschap verwoesten en de bodem vervuilen?

Uiteraard bestaat er binnen de achterban van FVD (90%), PVV (90%), 50+ (78%) en CDA (76%) juist veel sympathie voor acties als het bestormen van provinciehuizen, pogingen fietsers van de weg te rijden en het maken van vergelijkingen met de Holocaust.