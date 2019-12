Ruzie bij PVV Zuid-Holland

Goed nieuws! Binnen de Zuid-Hollandse PVV-fractie is de pleuris uitgebroken. Statenlid Bart Privé kan fractievoorzitter Henk de Vree niet meer luchten of zien en is uit de fractie gestapt. De zetel geeft Privé – uiteraard – niet terug.

De aanleiding tot de ruzie is niet helemaal duidelijk. Volgens Privé heeft hij in het verleden al diverse keren aangegeven niet erg tevreden te zijn met de wijze waarop De Vree het fractievoorzitterschap invult (lees: Privé vindt dat hij eigenlijk fractievoorzitter zou moeten zijn). Hij weigert echter concrete incidenten te noemen, dus het is maar de vraag hoeveel waarde we aan die claim moeten hechten. De Vree zegt zich van geen kwaad bewust te zijn.

Omdat Geert Wilders zich weer eens onbereikbaar hield, had Privé naar eigen zeggen geen keuze meer. Het rebelse Statenlid gaat verder als Groep Privé. Hij blijft de standpunten van de PVV uitdragen.

