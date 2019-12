Is Trump aan het dementeren?

Het lijkt er wel op. Er gaan natuurlijk al langere tijd geruchten over de geestelijke gezondheid van de Amerikaanse president, maar voor een leek is het lastig daar een oordeel over te vellen.

Beluister onderstaande – volledig incoherente – rant en oordeel zelf.

Trump: “I never understood wind, I know windmills very much, I’ve studied them more than anybody…tremendous fumes, gases are spewing into the atmosphere, you know we have a world, the world is tiny compared to the universe..”pic.twitter.com/wnYHestIXX — Covie (@roper_93) December 22, 2019

Niet alleen inhoudelijk is dit complete waanzin, ook de zinsconstructies zijn tenenkrommend (“I know windmills VERY MUCH”???). Uiteraard vinden de demente mutanten die Trump’s achterban vormen alles geweldig, maar iedereen die nog over een restje gezond verstand beschikt zou zich onderhand toch ernstige zorgen moeten maken, ook wanneer zij/hij ‘rechts’ is. Om eens een open deur in te trappen: deze gek heeft de vingers aan DE KNOP.