OM: politie is doodsbang voor boeren

Het Openbaar Ministerie (OM) erkent dat men dit najaar onvoldoende heeft opgetreden tegen boeren die snelwegen blokkeerden/provinciehuizen belegerden/fietsers probeerden te scheppen/politici met een hen onwelgevallige mening bedreigden. Volgens het OM is dat eenvoudig te verklaren: de politie was doodsbang voor de boeren en durfde niet in te grijpen.

OM en politie hadden in de aanloop naar de acties van de terreurboeren afgesproken het snelwegverbod voor tractoren te handhaven. Toen de politie werd geconfronteerd met woedende (en dronken) boeren, liep het de Bromsnorren echter dun door de broek en besloot men massaal de andere kant op te kijken: “Agenten moesten echt aan de kant. Vergis je niet: de dynamiek was vaak echt niet fijn. Je kunt wel van alles bedenken en gaan inzetten, maar de dilemma’s zijn groot. Chauffeurs van vrachtwagens, die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel”.

Woordvoerder Linda Bregman zevert ook nog wat over hoe moeilijk het wel niet is trekkerbestuurders te bekeuren (want geen kenteken), maar dat is natuurlijk laf gezwam: sleep zo’n boer uit de trekker en eis zijn ID-kaart te zien. Daar doet men bij linkse activisten ook niet moeilijk over, dus waarom bij extreemrechtse agrarische miljonairs wél?

Overigens was er bij het laatste boerenprotest – het moet gezegd – sprake van lichte verbetering. De politie deelde toen ruim honderd bekeuringen uit.

Bron: AD

Uitgelichte afbeelding: Door Steven Lek – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82771224