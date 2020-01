Forum-fascist wil NPO saneren wegens oudejaarsshow Claudia de Breij

Want een cabaretière die zich lovend uitlaat over democratie, mensenrechten en het respecteren van minderheden, dat moeten we in Nederland niet willen, dat is een aanval op de joods-christelijke cultuur. Erger: het is een aanval op alles waar Thierry en Geert voor staan en behoort dus VERBOTEN te worden. Want VVMU is mooi, maar dan alléén voor fascisten.

Wat zit het #AD er weer naast. Buiten de linkse bubbel van @claudiadebreij zeer veel irritatie. Zuur links gezeur dat niet meer kan rekenen op veel steun onder de bevolking. Mijn goede voornemens: op naar Baudet 1 en de #npo gaan we saneren. #FVD https://t.co/PvOp6B8XF2 — Eelco van Hoecke 🏛 (@EelcoHoecke) January 1, 2020