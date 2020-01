Iraakse parlement wil Amerikaanse troepen het land uitgooien

Wat Soleimani tijdens zijn leven niet gelukt is, lijkt hem na zijn dood wél te lukken: het gedwongen vertrek van de Amerikanen uit Irak. Een uur geleden heeft het Iraakse parlement ingestemd met een resolutie waarin het vertrek van alle Amerikaanse troepen uit het land wordt geëist.

#Iran #IRGC commander #QassemSoleimani managed to reach with his death what he couldn’t reach when he was alive. That is his last spectacular act for Iran and for the “Axis of the Resistance”: legislation forcing the US to withdraw and cease all kind of collaboration.

— Elijah J. Magnier (@ejmalrai) January 5, 2020