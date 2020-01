Heeft Iran een prijs gezet op het hoofd van Trump? (Spoiler: nee)

Op sociale media circuleert het bericht dat Iran een prijs van 80 miljoen dollar op het hoofd van Trump gezet zou hebben. Mooi verhaal, maar helaas klopt het niet.

Wat klopt er aan dit verhaal en wat klopt er niet? Tijdens de begrafenisprocessie van de door de Amerikanen vermoorde generaal Soleimani riep een lofredenaar op tv alle Iraniërs op 1 dollar te doneren voor een fonds waaruit een aanslag op Trump bekostigd zou kunnen worden. De oproep Trump te elimineren is dus uitdrukkelijk niet afkomstig van de Iraanse regering. Het is natuurlijk ook tamelijk onwaarschijnlijk dat de Iraanse regering over zou gaan tot iets dat – for all practical purposes – een regelrechte oorlogsverklaring zou zijn. Genoemde berichten op sociale media kloppen dus niet.

Bron: Snopes