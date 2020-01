Artsen en verzekeraars dreigen met rechtszaak als er geen vuurwerkverbod komt

Een aantal maatschappelijke organisaties stapt naar de rechter als er geen landelijk vuurwerkverbod komt. Het gaat onder anderen om artsen, verzekeraars en dierenbeschermers.

De organisaties hebben zich verenigd in het platform Vuurwerkmanifest. Een online petitie van het platform om vuurwerk te verbieden is inmiddels door ruim een half miljoen mensen getekend.

Volgens hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga is een gang naar de rechter niet bij voorbaat kansloos. In NRC schrijft Elzinga dat de overheid zonder vuurwerkverbod haar zorgplicht “in ernstige mate” schendt.

Inmiddels is een meerderheid van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod. Ook in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af. CDA en VVD waren uit angst voor het schuimbekkende PVV-plebs tot nu toe tégen, maar de rechts-liberalen zijn onder druk van hun eigen bestuurders inmiddels aan het schuiven. In Rotterdam ging de VVD gisteren al akkoord met een totaalverbod. Naar verwachting zullen steeds meer gemeenten het Rotterdamse voorbeeld volgen.

