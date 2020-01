Anti-rook activiste Wanda de Kanter stapt uit nieuwe extreemrechtse partij

Anti-rook activiste Wanda de Kanter en hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans verlaten de vorig jaar opgerichte partij NLBeter. Volgens medeoprichter Esther van Fenema zijn beide bestuursleden vertrokken omdat ze hun prioriteiten elders willen leggen. Politieke/ideologische meningsverschillen zouden geen rol spelen bij het besluit.

NLBeter werd opgericht door enkele artsen. Ze richt zich specifiek op het verbetering van het zorgstelsel. Volgens de oprichters faalt dat systeem op alle fronten, een standpunt waar natuurlijk wel iets voor te zeggen valt.

Veel mensen vroegen zich bij de oprichting af wat een integere man als Rotmans te zoeken had in een partij die is opgericht door een extreemrechtse haathoaxer als Esther van Fenema. Voor De Kanter was dat wel duidelijk: die is in wezen apolitiek en volledig geobsedeerd door haar eigen anti-rook campagne. Mogelijk dat De Kanter inmiddels heeft ontdekt waar Van Fenema politiek gesitueerd moet worden (op de uiterste rechtervleugel). De Kanter bevestigt dat ze is opgestapt, maar weigert haar besluit toe te lichten. Wat natuurlijk doet vermoeden dat er wel iets meer aan de hand is dan alleen “te druk”.

