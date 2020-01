Italiaanse fascist krijgt levenslang voor bomaanslag in Bologna

Een Italiaanse rechtbank heeft de 67-jarige Italiaanse fascist Gilberto Cavallini tot levenslang veroordeeld voor zijn aandeel bij de bomaanslag in Bologna in 1980. Bij die aanslag kwamen 85 mensen om het leven. Ruim 200 mensen raakten gewond.

Cavallini was destijds lid van de Gewapende Revolutionaire Kernen (NAR). De rechtbank bevond hem schuldig aan het verlenen van logistieke ondersteuning aan de mensen die de aanslag uitvoerden. In 1995 kregen twee andere leden van de NAR eveneens levenslang. Een derde verdachte – destijds minderjarig – werd veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf.

Cavallini heeft al 37 jaar achter de tralies doorgebracht. Eerder wrd hij veroordeeld wegens moord en het plegen van gewapende roofovervallen. Cavallini zegt onschuldig te zijn aan de aanslag in Bologna.

Op 2 augustus 1980 ontplofte in het spoorwegstation van Bologna een bom, waardoor het dak van het gebouw instortte. 85 mensen verloren daarbij het leven.

Of de zaak hiermee definitief afgesloten kan worden mag overigens betwijfeld worden. De NAR had nauwe banden met de vrijmetselaarsloge Propaganda Due (P2), die onder haar leden veel rechtse politici, hoge militairen en bankiers kende. Pikant feit: ook de latere premier Silvio Berlusconi was destijds lid van de P2-loge. Veel Italianen vermoeden dat de NAR weliswaar de aanslag heeft uitgevoerd, maar dat de opdrachtgevers elders gesitueerd moeten worden, mogelijk zelfs binnen de Italiaanse veiligheidsdienst.

