Afdelingsvoorzitter AfD veroordeeld wegens ‘ophitsing’

In Duitsland weten ze hoe je fascisten aanpakt: afdelingsvoorzitter Michael Gröger van de AfD is in hoger beroep tot vier maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘ophitsing’.

Gröger had op Facebook gezegd dat asielzoekers opzettelijk AIDS verspreiden in Duitsland: “Herr Asylbewerber, na wie geht’s – Oh, ganz gut, ich bring für die Deutschen AIDS”. In tegenstelling tot Nederland kan men in Duitsland niet lachen om dit soort nazigrappen.

Hilarische noot: Gröger moet ook een bedrag van 2500 euro overmaken aan Duitse vluchtelingenorganisaties.

Bron: regionalHEUTE.de