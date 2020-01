Britse Minister van Sociale Zaken: In de toekomst geen oudedagsvoorzieningen en betaalde vakanties meer

Volgens Damian Green, de Britse Minister van Sociale Zaken (Work and Pensions), gaan we terug naar de tijd van Charles Dickens. Arbeiders moeten er volgens Green rekening mee houden dat ze in de toekomst geen recht meer hebben op vaste uren, pensioenen, ziektegeld of betaalde vakanties.

Green noemt deze omschakeling naar 19e-eeuws kapitalisme de gigeconomie “opwindend”. Wat niemand zal verbazen van een sociaal-darwinist die zich ten onrechte met het label ‘conservatief’ tooit.

In de gigeconomie gaan bedrijven korte termijncontracten aan met ‘onafhankelijke werknemers’ om tijdelijke projecten op te vangen. Bedrijven proberen deze categorie arbeiders voor te stellen als ‘zelfstandige ondernemers’, omdat het hen in de gelegenheid stelt sociale zekerheids- en arbeidswetgeving te ontduiken. Zo beweert Uber bijvoorbeeld dat dit type abeider geen recht heeft op het minimumloon of betaalde vakantie, omdat het zzp’ers zouden zijn, een claim die recentelijk door een employment tribunal (rechtbank die in eerste instantie zaken op het terrein van het arbeidsrecht behandelt) naar de prullenbak werd verwezen.

Arbeiders in de “gigeconomie” worden beschermd door EU-wetgeving. Wat natuurlijk meteen verklaart waarom de Tories zo graag uit de EU wilden stappen.

Bron: The Independent