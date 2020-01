Hitlerkloon Tom Kuilder terug in PVV-fractie Emmen

De eind 2018 op straat gezette Tom Kuilder keert terug in de gemeenteraadsfractie van de PVV Emmen. Kuilder zat sinds zijn gedwongen vertrek uit de PVV-fractie in zijn eentje onder de naam Voor Emmen Voor Nederland (VEVN) in de Emmer gemeenteraad.

Kuilder werd op straat gezet omdat hij over de sociale vaardigheden van een dronken amoebe beschikt omdat zijn beide collega’s zijn impulsieve en solistische gedrag meer dan zat waren.

Eerder vestigde de destijds met een Hitlersnor getooide Kuilder al de aandacht op zich door een artikel op het naziforum Stormfront te delen op Twitter. Uiteraard was dát voor de PVV geen reden Kuilder uit de fractie te gooien, al kreeg het ongeleide Drentse projectiel wél een spreekverbod opgelegd.

PVV-twitter valt op door gebruik van zeer alternatieve mediabronnen. Hier verspreidt fractievoorzitter PVV Emmen @Tom_Kuilder materiaal van de neonazistische site Stormfront. pic.twitter.com/0vGkXq5GPa — Peter Burger (@JPeterBurger) August 24, 2018

De PVV kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels (massive fail btw, Emmen), maar daar bleef in de praktijk slechts één van over. Martijn Storm kwam nooit opdagen bij vergaderingen en maakte een maand geleden bekend er mee te stoppen. Hij wordt opgevolgd door Sonja Rixtum-Kort, niet geheel toevallig óók de vrouw van fractievoorzitter Edwin Rixtum.

Bron: DVHN