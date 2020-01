Braziliaanse Minister van Cultuur citeert Goebbels met instemming + aanvulling

Zover zijn we dus inmiddels: de Braziliaanse Minister van Cultuur, Roberto Alvim, citeert instemmend nazi-minister van propaganda Joseph Goebbels en niemand op de rechtervleugel van het politieke spectrum die het een zak interesseert.

Met op de achtergrond muziek uit de opera Lohengrin van Hitler’s favoriete componist, Richard Wagner, zegt Alvim: “De Braziliaanse kunst van het volgende decennium zal heroïsch en nationaal zijn, het zal een groot vermogen voor emotionele betrokkenheid hebben en diep toegewijd zijn aan de dringende ambities van onze mensen, óf het zal niets zijn”.

In een toespraak bij zijn ambtsaanvaarding in 1933 zei Goebbels: “De Duitse cultuur van de toekomst zal heroïsch zijn, stalen-romantisch (“stählern romantisch”), feitelijk en volledig vrij van sentimentaliteit (“sentimentalitätslos sachlich”), toegewijd en nationaal met veel pathos – óf het zal niet zijn”.

Kunst viel voor Goebbels onder propaganda, die op háár beurt de nazi-ideologie op alle fronten diende uit te dragen, van Wagner en Goethe tot oliedomme schlagers.

Het regime van Bolsonaro kan onder extreemrechts op veel sympathie rekenen (het zal je nu duidelijk zijn waarom). Eva Vlaardingerbroek, één van de blonde nazibarbies om wie de laatste tijd zoveel te doen is, heeft zelfs een column bij het extreemrechtse Bolsonaro platform Conexão Política, waar ze de Europese politiek mag duiden.

Er is een Nederlandse opiniemaker die columnist is voor een website die een betrouwbare bondgenoot is van het fascistische Bolsonaro regime maar als je haar radicaal rechts noemt is dat demonisering. https://t.co/YNj5DznXde — Thijs Kleinpaste (@KleinpasteThijs) January 17, 2020

Missch kunnen ze FVD-mädchen @EvaVlaar alvast vooruit sturen voor een verkennend gesprek, die is razend populair onder het #Bolsonaro fascistenkartel. #FVD pic.twitter.com/mI3ksWK61e — SIGILUX (@SIGILUX) January 17, 2020



Update: er ontstond zoveel reuring op sociale media, dat Bolsonaro geen andere keuze had dan Alvim te ontslaan. De tijd is blijkbaar nog niet helemáál rijp de nazi’s in ere te herstellen. Gaat uiteraard nog komen.

Uitgelichte afbeelding: de Braziliaanse fascistenleider Jair Bolsonaro – Door Palácio do Planalto – https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/33485583088/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77626085