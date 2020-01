D66 Amsterdam doet het met fascisten

Een innige omhelzing van het D66-gemeenteraadslid Bert-Jan Vroege met fascist Kevin Kreuger (FVD). Want gezellig borrelen met nazi’s moet kunnen. Toch? Tussen de bedrijven door kun je dan ook nog even een dakloze Amsterdamer kleineren die het – oh gruwel – heeft gewaagd FVD’ers te betitelen als ‘extreemrechts’.



Van links naar rechts: Kevin Kreuger (nazi), Jan-Bert Vroege (extreemrechts gemeenteraadslid voor D66), mij onbekende griezel met foute bril.

Vroege is natuurlijk niet de enige D66’er die maar wat graag graag tussen de lakens kruipt met extreemrechts. D66 Rotterdam zat zelfs 4 jaar lang in het College van B&W met de cryptofascisten van Leefbaar Rotterdam. Leefbaar mocht op etnische minderheden inhakken, terwijl D66 los ging op mensen met een uitkering. Waar D66 haar reputatie van ‘liberale’, ‘antifascistische’ partij aan te danken heeft is mij een raadsel. Economisch is D66 niet meer dan een kloon van de VVD en het antifascisme wordt uitsluitend van stal gehaald wanneer er verkiezingen in zicht zijn, in de hoop dat de weinige resterende liberalen binnen de VVD overlopen.

Een échte liberale antifascist volgt natuurlijk het voorbeeld van de tweep hieronder. Stap over naar GL of PvdA, wanneer je op zoek bent naar een slap links-liberaal geluid.

Dit geflirt van D66 Amsterdam met FvD was toen voor mij de reden om mijn lidmaatschap na 10 jaar op te zeggen. Kijk hoe gezellig! https://t.co/ZcF8kB1nHS — Isa Yusibov 🇪🇺 (@Isa_Yusibov) January 18, 2020