Geert Wilders kwaad op domrechtse omroep WNL

Lachen in fascistenland: Geert Wilders is furieus op het Telegraafkindje WNL. Het domrechtse omroepje heeft voor het programma ‘WNL op Zondag’ ex-politiecommissaris Joop van Riessen uitgenodigd om te praten over criminaliteitscijfers.

10 uur! WNL Op Zondag. Met oud-politiechef Joop van Riessen over de opvallende misdaadcijfers. Hoe pak je jonge criminelen aan. Zondagmorgen, 10 uur, NPO1 #wnl #politie pic.twitter.com/Ss1ABbzJa4 — WNL Op Zondag (@WNLOpZondag) January 18, 2020

Van Riessen heeft ooit gezegd dat racisten PVV-kiezers niet thuishoren in de Nederlandse samenleving. Terecht natuurlijk, maar bij het fascistische volksdeel ligt de voormalige politiecommissaris sindsien niet écht lekker meer.

De man die me al in 2007 wilde “mollen” en alle PVV-ers het land wil uitzetten wordt doodleuk door @WNLOpZondag van @BertHuisjes uitgenodigd om over criminaliteit te babbelen. Wat een tuig.https://t.co/sUe4sDk02t#wnlopzondag #Wilders #PVV https://t.co/aW5phN83CU — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 18, 2020



Op Twitter is de verontwaardiging groot, wat natuurlijk weer de nodige hilarische tweets oplevert:

Een hypocriete extreem linkse verrader uitnodigen die oproept tot het #mollen van een politicus Wilders en #PVV stemmers het land zou willen uitzetten.#WNL het zogenaamde “vrolijk rechts”

is niets meer dan een wolf in schaapskleren! — Johan van Klaveren🏛️33361 (@JohanvanKlavere) January 18, 2020

Linkse activist. Wilde Wilders dood hebben. — Ikhoudvanboeren 🚜 (@pillenman3) January 18, 2020

Wilders willen mollen maar die dus wel gelijk heeft gekregen met z n minder .. minder uitspraak want nu zit je met criminele Marokkaantjes en mag je vertellen hoe je ze nu moet aanpakken. Nou die hebben overal schijt aan hoor. — MaryvanSoest (@MaryvanSoest) January 18, 2020

Hoe durven jullie jezelf nog ‘vrolijk rechts’ te noemen? Dit soort ultra extreem sozialisten uitnodigen bewijst hoe FOUT! jullie ook zijn. Dit soort smerige NSB’ers behoren geen podium te krijgen. pic.twitter.com/EwnVp37UL6 — Jan Heyn (@HeynJan) January 18, 2020

Smerige hypocriete linkslul.

Hoe halen jullie het in je hoofd om deze

democratieverrader überhaupt uit te nodigen! Dit is echt heel erg wat jullie doen. — Poelstoot (@Poelstoot18) January 18, 2020

Is het jullie duidelijk dat Nederland dit stuk vuil niet wil zien? Het lijkt me logisch dat er morgen mensen op het mediapark verschijnen die er voor zorgen dat dit niet gaat gebeuren. — HenriB (@HenriB09024086) January 18, 2020