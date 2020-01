Het Redelijke Midden opent de aanval op Bernie Sanders

Bernie Sanders lijkt zowaar een reële kans te maken op de Democratische nominatie. De enige serieuze concurrent is Joe Biden, een complete non-entity, die door Trump afgemaakt gaat worden, mocht hij onverhoopt gekozen worden. Gegarandeerd. Mocht het Biden worden, dan kunnen we ons opmaken voor nog eens vier jaar Trump. Hoera.

Als het aan Het Redelijke Midden ligt komt het allemaal niet zo ver: een sociaal-democraat als president, dat moet je als centrist niet willen. Dan nog liever Trump.

Nadat eerder de ‘liberale’ New York Times al de aanval opende op Sanders (volgens de NYT ‘net zo erg als Trump’, zie hierboven), besloot Hillary Clinton vandaag nog eens aan de hele wereld te laten zien wat voor weerzinwekkend mens ze is. In een binnenkort verschijnende hagiografie documentaire zegt Clinton over Sanders: “Hij zat jaren in het Congres. Er was maar één senator die hem steunde. Niemand mag hem, niemand wil met hem werken, hij heeft niets voor elkaar gekregen. Het is allemaal onzin en het is jammer dat zoveel mensen erin trappen”.

Clinton bekritiseert ook Sanders’ campagneteam en zijn online-aanhang. In een vandaag verschenen interview met de Hollywood Reporter zegt Clinton: “Het is niet alleen Sanders. Het is zijn campagneteam. Het zijn de prominenten onder zijn aanhang. Het zijn de online Bernie Bros en hun niet aflatende aanvallen op zijn mededingers, vooral de vrouwen onder hen”.

Dat Bernie geen steun hoeft te verwachten van de liberale pers wisten we natuurlijk al. In Engeland heeft de Guardian vier jaar lang alles uit de kast gehaald om Corbyn kapot te schrijven, en er is geen enkele aaneiding om te denken dat de NYT beter is.

Of deze haatcampagne Sanders zal beschadigen is maar zeer de vraag. CNN-analist Chris Cillizza denkt dat Clinton Sanders geen beter cadeau had kunnen geven. Volgens Cilizza heeft Sanders zijn hele politie loopbaan gebouwd op één simpele premisse: een intense afkeer van de elite, die door Sanders – itt Trump – economisch gedefinieerd wordt. En wie is hét symbool van die gehate elite? Wie heeft er talloze vriendjes op Wall Street? Juist ja: Hillary Clinton!