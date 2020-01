Nazi-knokploeg Combat 18 verboden in Duitsland; invallen in woningen

Combat 18, de gewapende tak van het nazinetwerk Blood & Honour, is door de Duitse regering verboden. Dat maakte een woordvoerder van Minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer (CSU), vanochtend bekend. Blood & Honour is al langer verboden in Duitsland.

De politie viel eerder vandaag een aantal woningen binnen in de deelstaten Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz en Thüringen. Daarbij werden naast mobieltjes en laptops ook wapens en nazipropaganda/parafernalia in beslag genomen.

Combat 18 werd in 1992 opgericht in Groot-Brittannië, als gewapende tak van de British National Party. Het getal 18 verwijst naar de eerste en achtste letter van het alfabet, de initialen van Adolf Hitler. In GB deden al snel geruchten de ronde dat Charlie Sargent, één van de oprichters van de groep, informant van de Britse geheime dienst zou zijn. Sargent zit momenteel een levenslange gevangenisstraf uit wegens moord. De geruchten hebben overigens de groei van Combat 18 nooit in de weg gestaan, zeker niet op het vasteland van Europa. Met name in de Scandinavische landen en Duitsland is de groep traditioneel sterk vertegenwoordigd. In Canada werd Combat 18 vorig jaar al op de lijst van terroristische organisaties gezet.

Duitsland heeft opmerkelijk lang geaarzeld met een verbod op Combat 18, zeker gezien het feit dat Stephan Ernst, de moordenaar van CDU-politicus Walter Lübcke, ooit lid was van de groep. Na de moord op Lübcke liet de regering herhaaldelijk doorschemeren dat er op termijn een verbod zou volgen, wat de leden van Combat 18 natuurlijk ruim de tijd heeft gegeven alle belastende nformatie te laten verdwijnen en alternatieve structuren op te bouwen. Het is dan ook maar de vraag of het verbod veel méér is dan een zuiver symbolische daad.

Momenteel onderzoekt justitie de banden tussen Ernst, Combat 18 en de nazi-terreurorganisatie NSU. Mogelijk verwierf Ernst het wapen waarmee hij Lübcke vermoordde van Combat 18.