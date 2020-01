Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo probeert journalist te intimideren

En dan in aflevering twee van Hoe de Verenigde Staten in een Autocratie Veranderden van vandaag, een interview met Mike Pompeo dat niet helemaal naar diens zin verliep.

Interviewster Marie Louise Kelly van NPR interviewde Pompeo over Iran en Oekraïne, maar in dat laatste onderwerp had Pompeo blijbaar geen zin, ondanks dat Kelly wel degelijk met Pompeo’s personeel was overeengekomen dat dat een onderwerp zou zijn.

Kelly bleef vooral aanhouden over de kwestie Marie Yovanovich, waar we eerder vandaag ook al over publiceerden, en of Pompeo haar geen excuses verschuldigd was vanwege het gebrek aan steun bij haar ontslag. Zij confronteert hem met het feit dat men vindt dat hij in het algemeen meer op zou moeten staan voor medewerkers (o.a. senior adviser McKinley die ontslag nam om die reden). Luister hier hoe ze hem volkomen vastpraat.

Ik heb al eens eerder Pompeo woedend een verslaggeefster aan zien staren die hem het vuur na aan de schenen legde, en ook van Kelly’s kritische ondervraging was hij blijkbaar niet gediend. Het gebeurt dan ook niet vaak dat een interviewer een prominent politicus op die manier rechtstreeks te grazen neemt.

Pompeo wou na het interview nog even in zijn privé-woonkamer apart met Kelly spreken, en heeft daar volgens haar gedurende ongeveer dezelfde tijd als het interview duurde tegen haar staan schreeuwen, over dat Amerikanen niet in Oekraïne geïnteresseerd zouden zijn, en dat het Amerikaanse Volk hierover nog te horen zou krijgen. Ook vroeg hij haar Oekraïne op een blinde kaart aan te wijzen, wat haar natuurlijk gewoon lukte. Maar ja, Pompeo is als Tea Partier natuurlijk vooral gewend met nietswetende rechtsidioten te praten

Welnu, zoals men in Rolling Stone zegt, het volk heeft hier inderdaad over te horen gekregen, door toedoen van Kelly. Pompeo heeft er blijkbaar geen enkel idee van hoezeer hij aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat