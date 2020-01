SP-raadslid noemt Baudet een nazi; wordt teruggefloten door laffe partijleiding

Maarten Kluit, fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen verstuurde zaterdagavond een tweet waarin hij FvD-Führer Thierry Baudet uitmaakte voor nazi. Terecht natuurlijk, want iemand die nazi’s bewondert, op nazi-bijeenkomsten spreekt, linkse docenten wil ontslaan en Europa blank wil houden is gewoon een nazi.

Niks op aan te merken zou je zeggen, maar bij de partijtop van de SP, die nog steeds denkt dat PVV/FVD-stemmers zielige slachtoffers van de globalisering zijn ipv racistisch Vinexwijk-gajes, liep het meteen dun door de broek. Kluit kreeg te horen dat hij kon kiezen: de tweet verwijderen en zijn excuses aanbieden aan Het Volk óf zes maanden doorbrengen in een maoïstisch heropvoedingskamp royement.

Helaas koos Kluit voor het eerste, al spartelde hij in eerste instantie nog wel wat tegen. Vandaag ging hij echter definitief door de knieën: “Met de kennis van nu had ik een andere beslissing moeten nemen. Allicht andere bewoordingen gekozen. Ik ben mij er onvoldoende van bewust geweest hoe dit afstraalt op de SP als partij”. Merk overigens op dat Kluit – terecht – inhoudelijk geen afstand neemt van zijn tweet, hij geeft uitsluitend toe dat zijn optreden niet erg tactisch was. Wat mij betreft krijgt hij dan ook het voordeel van de twijfel: het valt nog niet mee overeind te blijven wanneer de halve partijtop je belt en je voor rotte vis uitmaakt.

Het is niet eerste keer dat de leiding van een linkse partij uit laffe opportunisten blijkt te bestaan. Twee jaar geleden oefende de partijtop van Groen Links zware druk uit op de Amsterdamse lijsttrekker Rutger Groot Wassink om af te zien van deelname aan een antiracistische demonstratie in Amsterdam. Klaver dreigde zelfs de campagne van GL in Amsterdam te saboteren wanneer Groot Wassink mee zou lopen in de betoging.