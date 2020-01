John Bolton in boek: steun Oekraïne werd achtergehouden door Trump

De New York Times is op een of andere manier te weten gekomen dat John Bolton in zijn – nog niet gepubliceerde – boek expliciet stelt dat Donald Trump wel degelijk de 400 miljoen dollar aan militaire steun voor Oekraïne achterhield totdat hij verzekerd zou zijn van een publieke aankondiging van een corruptie-onderzoek naar Joe Biden en diens zoon Hunter.

Nu het Congres ten gevolge van een door en door gecorrumpeerde meerderheid in de Senaat vrijwel vleugellam is geslagen, en de juridische macht gesaboteerd blijkt te kunnen worden door eindeloze beroepsprocedures (en bovendien de eveneens volslagen corrupte William Barr aan het hoofd heeft staan), blijkt dat de pers keer op keer de enige instantie in de Verenigde Staten is die nog informatie naar boven kan krijgen.

De Democratische impeachmentmanagers hebben dit bericht direct aangegrepen om te eisen dat John Bolton als getuige wordt opgeroepen in het impeachmentproces in de Senaat.

Ik zou mijn adem niet inhouden; de Republikeinen hebben hun lot inmiddels zodanig aan dat van Trump verbonden dat er nauwelijks meer een weg terug is. Deze Republikeinse senatoren hebben al zoveel onwaarschijnlijk gênante leugens van Trump weggewoven, genegeerd of ontkend, die zijn alle grenzen voorbij ten faveure van hun oliedomme electoraat in hun thuisstaten.

Niettemin zal het vermakelijk zijn te zien hoe men nu oerconservatief en extreem-rechtse havik van de Republikeinen sinds jaar en dag, John Bolton, openlijk zal moeten gaan afvallen.