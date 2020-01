Haagse PVV wil op de vuist met Richard de Mos

Lachen in Den Haag waar de lokale afdeling van de PVV en Richard de Mos elkaar voor rotte vis uitmaken. Ex-PVV’er De Mos pikte twee jaar geleden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen veel PVV-kiezers in, wat voor heel wat kwaad bloed heeft gezorgd.

De twee overgebleven PVV-raadsleden halen in een interview in het Algemeen Dagblad flink uit naar hun voormalige partijgenoot. Grootste steen des aanstoots is de in het collegeprogramma afgesproken verduurzaming: “Ze zijn in een college gaan zitten dat 675 miljoen euro uitgeeft aan dúúrzaamheid. Het is een college van groene drab en linkse drek!”.

Dat De Mos het nooit meer heeft over het deporteren/in kampen opsluiten van buitenlanders stoort de Haagse PVV-fractie ook al mateloos: “Ook hoor je Richard en zijn mensen nóóit over de migratiegolf die ons overspoelt. Zijn partij laat de oude PVV-kiezers in de steek”.

De reactie van De Mos dient overigens ingelijst te worden: “Ach, de meeuw van de PVV vliegt over, schijt de boel onder en vliegt weer door”.

De Mos was tot voor kort wethouder in Den Haag. Daar kwam tamelijk abrupt een einde aan toen bleek dat hij best bereid was links en rechts wat vriendendiensten te bewijzen, ook wanneer dat niet helemaal volgens de regels ging. Niks aan de hand, volgens De Mos. Zo gaat dat onder Haagse vrije jongens, dan let je niet op al die bureaucratische details. De overige collegepartijen dachten daar anders over en dwongen De Mos op te stappen.

Uitgelichte afbeelding: Door Groep de Mos – Richard de Mos, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43916832