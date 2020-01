Rotterdamse PVV’er doet aangifte tegen SP wegens smaad

De partijleiding van de SP krijgt het nog druk: na het Groninger gemeenteraadslid Maarten Kluit dient men nu ook de Rotterdamse fractiemedewerker Fatih Hijnen naar een heropvoedingskamp te sturen. Althans, dat eist de Rotterdamse nazi PVV’er Maurice Meeuwissen.

Hijnen heeft naar het schijnt ergens in november Meeuwissen ‘een fascist’ genoemd. Het Rotterdamse PVV-raadslid – inhoudelijk niks te melden, maar altijd op zoek naar een relletje – is niet van plan zich door Baudet de kaas van het brood te laten eten en heeft vandaag aangifte gedaan tegen Hijnen. We kid you not.

Er valt tegenwoordig al zo weinig te lachen in Nederland, dus hieronder de video waarin een diep gekwetste Meeuwissen kond doet van dit heuglijke feit. De aangifte is natuurlijk kansloos, maar het gaat Meeuwissen dan ook uitsluitend om de publiciteit.

Maurice Meeuwissen zit sinds 2018 namens de PVV in de Rotterdamse raad. Hij vestigde vooral de aandacht op zich door in alle ernst voor te stellen een hek rond Rotterdam te bouwen om de buutnlanders buiten de deur te houden.

Uitgelichte afbeelding: Door MauriceMeeuwissen – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78314774