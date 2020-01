Kleindochter Mussolini verwijt Auschwitzoverlevende het fascisme te demoniseren

Alessandra Mussolini – kleindochter van – moedigt Auschwitzoverlevende Liliana Segre ‘vooroordelen over het facisme’ aan. Hoogst verwijtbaar, volgens Alessandra, want Mussolini was een lieve man die onheus bejegend is door de communisten.

Segre tekende protest aan tegen het vernoemen van een straat in Verona naar (neo)fascist Giorgio Almirante, in 1944/45 chef van het kabinet van de minister van Volkscultuur van de neo-fascistische Italiaanse Sociale Republiek. Volgens Segre is het niet mogelijk én haar én een gekende fascist als Almirante te eren. Dat was uiteraard tegen het zere been van Mussolini jr die Segre verweet haar grootvader en het fascisme te demoniseren.

De in 1930 in een Joods gezin geboren Segre werd in 1938 van de lagere school getrapt nadat Italië een aantal rassenwetten invoerde. De wetten waren specifiek gericht tegen Joodse mensen en inwoners van de Italiaanse koloniën. In 1943 werd Segre gearresteerd, aan de Duitsers uitgeleverd en naar Auschwitz gedeporteerd. Als enige van haar familie overleefde Segre het verblijf in het vernietigingingskamp. In 2018 werd ze door president Sergio Mattarella tot ‘senator voor het leven’ benoemd. De inmiddels bijna 90-jarige Segre wordt regelmatig bedreigd en kan zich in het openbaar niet zonder lijfwachten vertonen.

Uitgelichte afbeelding: Segre met president Mattarella – By Presidenza della Repubblica, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83793255