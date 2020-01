Is Trump aan het dementeren? Deel III

De geestelijke aftakeling van een Amerikaanse president in beeld, deel zoveel. Het Trump welgezinde Fox News draait geluid en beeld weg op het moment dat er kortsluiting ontstaat in het hoofd van Trump. Een medewerker van Fox News kan zijn lachen niet bedwingen. Het is natuurlijk hilarisch, maar óók verontrustend, want dit is niet Jan Lul, maar de president van het – ondanks alles – machtigste land ter wereld.

Fox News cut away from Trump’s rally immediately after his brain short-circuited pic.twitter.com/0jgKzVLb9E — Aaron Rupar (@atrupar) January 29, 2020