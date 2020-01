Werkloosheid in EU historisch laag

De werkloosheid in de Europese Unie bedroeg in december 2019 6,2%. Dat is het laagste niveau sinds de eerste meting plaatsvond in januari 2000.

In Tsjechië is de werkloosheid met 2,0% het laagst. Tsjechië wordt op de voet gevolgd door Duitsland en Nederland. In beide landen bedraagt de werkloosheid 3,2%. Griekenland kent met 16,6% de hoogste werkloosheid, gevolgd door Spanje met 13,7%.

In 21 van de 28 lidstaten daalde de werkloosheid. In 6 landen nam ze licht toe. In Denemarken bleef ze onveranderd.

In de eurozone (niet alle landen van de EU maken deel uit van de eurozone) lag de werkloosheid met 7,4% iets hoger dan binnen de EU als geheel. In totaal zijn er in de EU zo’n 12,3 miljoen mensen werkloos.

bron: Zeit Online