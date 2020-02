Bloemlezing: de grenzeloze kwaadaardigheid van FVD-stemmers

Het zal je niet ontgaan zijn: Thierry Baudet ging afgelopen weekend flink in de fout met een tweet over ‘twee dierbare vriendinnen’ die in de trein lastig gevallen zouden zijn door Marokkanen. Baudet’s tweet bleek al snel niets meer te zijn dan grove, racistische agitprop. Het incident had zich nooit voorgedaan, het betrof twee controleurs in burger van de NS – die blijkbaar ook nog niet eens van Marokkaanse afkomst waren.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 31, 2020

Baudet denkt inmiddels overal mee weg te kunnen komen, maar dit keer is hij mogelijk te ver gegaan. Zelfs burgerlijk rechts – dat de nazileider over het algemeen met fluwelen handschoenen aanpakt – haalt vandaag fel uit naar Baudet. VVD-Kamerlid Zohair el Yassini: “Als er Marokkaans bloed door je aderen stroomt, ben je bij Thierry Baudet op voorhand een verdachte ondanks je Nederlandse hart”.

Baudet en het Forum zijn sinds zondagmiddag onbereikbaar, wat op Twitter natuurlijk tot de nodige hilariteit leidt:

VERMIST! Sinds afgelopen weekend is Thierry (37) vermist. Na het versturen van zijn laatste tweet, is hij spoorloos. Een dringende oproep om hem niet te zoeken!! Dank voor uw medewerking. pic.twitter.com/Dg4OnDscZ4 — Vincent Carmiggelt (@graphincent) February 3, 2020

Gelukkig is het FVD-plebs op Twitter te stom om te weten wanneer je beter je mond kunt houden. Een bloemlezing:

Uiteraard droegen ook de beide Jannen bij aan de feestvreugde:

En het absolute dieptepunt. Mocht het je nog niet duidelijk zijn met wat voor vuilnis we te maken hebben: