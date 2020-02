Voorzitter Centrale Raad van Joden geschokt over samenwerking burgerlijk rechts met nazi’s in Thüringen

De voorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, Josef Schuster, is woedend over de samenwerking van burgerlijk rechts met de nazi’s van de AfD in de Duitse deelstaat Thüringen. FDP-politicus Thomas Kemmerich werd daar met steun van CDU en AfD tot deelstaatpresident gekozen.

Tegen de Jüdische Allgemeine zegt Schuster: “Ik ben geschokt dat de voorzitter van de FDP-fractie zich met de steun van de AfD tot deelstaatpresident heeft laten kiezen. Daarmee verlaat de FDP de consensus van de democratische partijen om niet met de AfD samen te werken en niet op steun van de rechtspopulisten te rekenen”.

