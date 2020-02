Merkel: verkiezing premier Thüringen met steun van AfD moet teruggedraaid worden

Volgens Angela Merkel is de verkiezing van de liberale Thüringer deelstaatpremier Thomas Kemmerich met steun van de fascistische AfD ‘onvergeeflijk’. Merkel is van mening dat de benoeming van Kemmerich teruggedraaid moet worden, wat in feite neerkomt op een oproep tot nieuwe verkiezingen.

Kemmerich werd gisteren met steun van CDU en AfD tot premier van Thüringen gekozen. De deelstaatverkiezingen in Thüringen werden gewonnen door Die Linke, die nu met 29 zetels de met afstand grootste fractie in het deelstaatparlement vormen. De Afd heeft er 22, de CDU 21. De FDP beschikt over slechts 5 zetels, maar mag dus wél de premier leveren.

In Duitsland is woedend gereageerd op de gebeurtenissen in Thüringen. In diverse steden werd betoogd tegen de samenwerking van (een deel van) burgerlijk rechts met nazi’s. Hieronder beelden uit Berlijn, bij een betoging voor het partijgebouw van de FDP.

#Thüringen: Reaktionen der Berliner auf Wahl v. Ministerpräsident #Kemmerich vor #FDP-Zentrale. Levi Salomon: “Mit Höckes Gnade darf man und kann man Thüringen nicht regieren. #Neuwahlen sind erforderlich.” #b0502 pic.twitter.com/XRJzdm3sgn — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) February 6, 2020

Al eerder was duidelijk dat de partijtop van de CDU allesbehalve gecharmeerd was van het optreden van de Thüringer Genossen. Secretaris-generaal Paul Ziemiak fakkelde in een reactie voor de camera’s zijn partijgenoten tot de grond toe af door de AfD tot nazi’s te bestempelen met wie je onder geen enkele voorwaarde samenwerkt.

Mein Statement zu Thüringen👇 pic.twitter.com/qZdSlf5CGY — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) February 5, 2020



Zie je een CDA’er Baudet al bestempelen als ‘nazi’? Precies. Bij de SP word je voor zoiets zelfs naar Siberië gestuurd.

Ook in het deelstaatparlement leidden de gebeurtenissen tot heftige taferelen:

Here the leader of Die Linke congratulating the new Thuringia state premier, elected with Far Right AfD votes. pic.twitter.com/B4WjJSAxA9 — Mike Stuchbery 💀🍷 (@MikeStuchbery_) February 6, 2020



SPD, Groenen en Linke hebben al aangegeven dat ze niet in zee gaan met Kemmerich. Omdat het (vooralsnog) uitgesloten is dat de AfD in de deelstaatregering wordt opgenomen, zit er weinig anders op dan nieuwe verkiezingen.

Dat een deel van burgerlijk rechts er geen been in ziet samen te werken met fascisten weten we al sinds de opkomst van Mussolini, wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Dat de reacties – ook en vooral uit christen-democratische hoek – vrijwel unaniem afwijzend zijn, is hoopgevend, al vormen ze natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

Historische noot: in 1930 werd de voorloper van de AfD, de NSDAP, voor het eerst uitgenodigd toe te treden tot een deelstaatregering. Die deelstaat was Thüringen.