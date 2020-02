Opgestapt SP-raadslid noemt Baudet opnieuw een nazi

Maarten Kluit, de voormalige fractievoorzitter van de SP in Midden-Groningen, heeft Baudet opnieuw betiteld als ‘een nazi’. Getuigt natuurlijk van heel wat lef, met name omdat de partijtop van de SP nu ongetwijfeld (opnieuw) op een collectieve rolberoerte afkoerst.

Een paar weken geleden noemde Kluit Baudet op Twitter ‘een nazi’. Bij de SP schrok men zich lam, want dat is not done. PVV- en FVD-stemmers zijn geen racistisch vuilnis, maar zielige slachtoffers van de globalisering die niet weten wat ze doen. Hun Leiders dien je dan ook te ontzien. Zoiets.

Kluit kreeg te horen dat hij naar een heropvoedingskamp gestuurd zou worden zijn functie als fractievoorzitter diende op te geven.

In eerste instantie bezweek Kluit – begrijpelijk – voor de druk van de partijtop en bood hij zelfs zijn excuses aan. Begrijpelijk, want het valt niet mee overeind te blijven wanneer iedereen en alles binnen je eigen partij over je heen dondert.

Kluit komt nu dus weer terug op die excuses. Hij heeft de handen vrij, want met de partij heeft Kluit verder niks meer te maken: “Ik ben niet meer prominent met de SP bezig. ….Ik mag mijn eigen mening hebben, dus dan vind ik dat dit mag”.

Op zijn Twitterprofiel laat Kluit ook al geen enkele twijfel bestaan over zijn opvattingen:

Hulde!