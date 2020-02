Russische antifacisten veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van terrorisme

Een rechtbank in Moskou heeft zeven leden van de antifascistische groep Set – Russisch voor “Netwerk” – veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De leden van Set worden beschuldigd van het voorbereiden van terroristische aanslagen tijdens o.a. het WK-voetbal in 2018.

Volgens mensenrechtenorganisaties zijn de beschuldigingen gefabriceerd door de FSB (de opvolger van de KGB), de politie en het OM. De veroordelingen zijn gebaseerd op onder marteling verkregen bekentenissen, aan concreet bewijsmateriaal ontbreekt het volledig. In een beschaafd land met een functionerende rechtsstaat worden dergelijke bekentenissen aan de kant geschoven, maar het Rusland van tsaar Vlad I is geen beschaafd land en al helemaal geen rechtsstaat. Het is – tussen haakjes – natuurlijk wél meteen duidelijk waarom Wilders en Baudet dwepen met Poetin.

Oppositieleider Alexei Navalny heeft de uitspraak van de rechtbank scherp veroordeeld: “De bekentenissen van deze jonge mensen over een denkbeeldige terroristische terroristische organisatie zijn uit hen geslagen. Elke Russische minister is 10 keer meer een misdadiger en een bedreiging voor de samenleving dan deze mensen”.

Navalny: “Horrific sentences in Set case – from 6 to 18 years. Testimonies regarding an imaginary terrorist organization obtained by torturing very young people. Any minister in the current government is a 10x greater criminal and threat to society than these guys”.

