Extreemrechts krijgt geen poot aan de grond bij Ierse verkiezingen

Extreemrechts heeft bij de Ierse parlementsverkiezingen geen poot aan de grond gekregen. Grote winnaar is het linkse Sinn Féin. Ook de Ierse Groenen deden het goed.

Ongeveer 1% van de Ieren stemde op een extreemrechtse, anti-immigratie kandidaat. Vergelijk dat eens met de 25% die in Nederland zonder met de ogen te knipperen op een fascist stemt. Het minst slecht deed Gemma O’Doherty het nog. De racistische complotgek voormalige journaliste haalde in Fingal 1,97% van de stemmen, voor zover mij bekend de hoogste score van alle extreemrechtse kandidaten.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat Ieren immuun zijn voor racisme/fascisme; het wijst er vooral op dat Ieren wel andere dingen aan hun hoofd hebben dan immigratie. Uit peilingen voorafgaand aan de verkiezingen bleek dat zaken als gezondheidszorg, dak/thuisloosheid en slechte publieke voorzieningen voor de Ierse kiezer van veel groter belang zijn. De Ieren denken dat extreemrechtse partijen weinig zinnigs te melden hebben over juist die kwesties. Wat uiteraard getuigd van flink wat gezond verstand. Meer in elk geval dan aanwezig is bij de Nederlandse PVV-kiezer die denkt dat Geert de huren zal verlagen en de gezondheidszorg zal redden.

De catastrofale verkiezingsuitslag is hard aangekomen bij het extreemrechtse plebs. Gemma ging – geheel in stijl – meteen hysterisch oreren over George Soros en Antifa, in combinatie met de blijkbaar alom aanwezige pedofielen en transgenders die De Europese Beschaving ondermijnen:

To the rest of the world looking at #Ireland today, the party of Nazi collaborator George Soros/Antifa is soaring in the polls and expected to govern. #SinnFein are pro Islam, mass immigration, paedophile sex ed, children changing sex and higher taxes for the #climatehoax #GE2020 pic.twitter.com/lNjXPgADRH — Gemma O’Doherty (@gemmaod1) February 9, 2020

We’ll be there to pick up the pieces when the Irish people realise they voted for Marxist thugs. The honeymoon will be shortlived and will help to demolish SF for good both sides of the island. 😎 — Gemma O’Doherty (@gemmaod1) February 10, 2020



Uiteraard is het allemaal EEN COMPLOT:

MaryLou McDonald never left FF. SF are puppets of MI5, George Soros and the Clinton cabal. The infiltration has been happening over decades. The secret societies JFK warned the West about have just had their biggest victory in #Ireland. Say goodbye to your freedoms #GE2020 — Gemma O’Doherty (@gemmaod1) February 10, 2020



Ook op 4chan was het een en al geween en gekners der tanden:

Irish 4channers absolutely raging that the electorate isn’t racist. #GE2020 pic.twitter.com/9ckG0Q8ZlO — Aoife Gallagher (@aoifegall) February 10, 2020

Uitgelichte afbeelding: Sinn Féin and Sinn Féin Republican Youth signs in Strabane – By Ardfern – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9581377