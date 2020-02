Rechtse minipartijtjes best bereid fascisten in Brabant in het zadel te helpen

De rechtse Brabantse minipartijtjes SGP/CU, 50PLUS en Lokaal Brabant staan te popelen om aan te schuiven in een college met de fascisten van Forum voor Democratie. Dat hebben ze laten weten aan het Eindhovens Dagblad.

VVD, FVD en CDA onderhandelen momenteel over de vorming van een college. Omdat de drie partijen samen geen meerderheid hebben zal tenminste één andere partij aan moeten schuiven. De drie minipartijtjes willen best hand- en spandiensten verlenen, mits ze een gedeputeerde krijgen, want dáár gaat het natuurlijk om. Alles voor het pluche.

Dat Baudet en Hiddema fascisten zijn, vormt voor niemand een probleem. Die rare boreale tweets? Ach, kan gebeuren, iedereen zegt weleens iets doms. Bovendien moet er bestuurd worden, er wachten stevige uitdagingen en er zijn veel raakvlakken. Blabla. Je kent het wel. Hele verhaal hier.