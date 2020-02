CDA sluit regeren met fascisten niet langer uit

Wat wij al járen voorspellen lijkt bewaarheid te worden: het CDA sluit bij monde van fractievoorzitter Pieter Heerma samenwerking met fascisten niet langer uit. Bereid je maar voor op een kabinet van VVD-CDA-PVV-FvD-SGP, mogelijk al na de volgende verkiezingen.

Volgens Heerma moet het land bestuurd worden: politieke partijen worden steeds kleiner en het uitsluiten van partijen leidt tot onbestuurbaarheid, Vandaar.

Uiteraard is dat gelul, de échte reden dat het CDA beide fascistische partijen niet langer uitsluit is gelegen in de programmatische overeenstemming van burgerlijk rechts en extreemrechts. In Duitsland ligt bij christen-denocraten om voor de hand liggende historische redenen vooralsnog een taboe op hernieuwde samenwerking met extreemrechts, al zal dat taboe na het vertrek van Merkel vermoedelijk niet lang standhouden. Nederland kent een dergelijk taboe niet en het openlijke racisme van Wilders en – met name – Baudet kan eenvoudig verharmlost worden tot ‘een uitglijder’ of ‘een ongelukkige tweet’, iets wat je verder niet al te serieus moet nemen.

Gezien het bovenstaande is het dan ook logisch dat Heerma niet van plan is een blokkade op te werpen voor samenwerking van FvD en CDA in Brabant. Volgens Heerma zal het allemaal niet zo’n vaart lopen met de door tegenstanders van een dergelijke samenwerking voorspelde negatieve gevolgen: “Ik durf wel te voorspellen, wat er ook uitkomt: als dat college er een paar weken zit hoor je er niemand meer over, net zoals in Limburg”. Wat vermoedelijk een correcte inschatting is.

Uitgelichte afbeelding: ja, we weten dat we die vaker gebruiken. Helaas is daar tegenwoordig alle reden toe. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: iedereen die met fascisten rond de tafel gaat zitten is zélf ook een fascist.