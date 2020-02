Rioolrechts overstuur: Donald Duck werkt voor de EU

Het extreemrechtse plebs was vanochtend ruim vóór de koffie al helemaal over de rooie. De reden? In november publiceerde de Donald Duck een special over de Europese Unie, met – oh gruwel – een voorwoord van Frans Timmermans.

Ok, alweer een paar maanden oud nieuws, maar daar laat rioolrechts zich niet door tegenhouden. Je begrijpt dat deze actie van de Amerikaanse eend slecht viel bij de blijmoedige extreemrechtse types die het onvolprezen sociale medium Twitter met hun aanwezigheid verblijden. Een bloemlezing over indoctrinatie, tere kinderzieltjes en de wisselwerking tussen beiden:

@DonaldDuckNL Treurig dat een #kinderweekblad z’n ziel zo verkoopt. “Een vrolijk weekblad” wordt een propagandablaadje van een politiek #EU project. Ga er vanuit dat dit heel wat abonnementen gaat kosten. En terecht. #DonaldDuck Donald Duck #Nederland #Propaganda #indoctrinatie pic.twitter.com/uunglhH3fP — Frits Altenburg ☀️ (@fritsaltenburg) February 18, 2020

“EU-propaganda via de Donald Duck, door Timmermans gesubsidieerde kinderindoctrinatie” Zo bespelen en hersenspoelen ze schaamteloos jonge kinderen 😡https://t.co/f7SSJxBcrb — Mijn kijk op de Wereld (@_MKODW) February 18, 2020

#donaldduck #eupropaganda #goebelslaatgroeten

Wie na de laatste streek van de EU, pure propaganda in een blad voor kinderen – de Dondald Duck – nu nog niet ziet hoe gevaarlijk dit gedrocht EU geleid door idioten is, die heeft zijn verstand al verloren. — Tonnie Lubbers (@TonnieLubbers) February 18, 2020

Laten we dan ook maar meteen de mislukte integratie zien, Marokkanen Afrikanen messenprikkers islam, go, dat gaat me toch een uitgave van een #DonaldDuck worden, wisselen we de zware jongens in voor #Timmermans en #GuyVerhofstadt, #Marcon en #Merkel als transgender dictator — Jeroen Snow 🚜 🚜🚜 16 oktober 2019 (@JeroenvdBerg10) February 18, 2020

Ik boycot bedrijven met een politieke agenda of bedrijven die de Nederlandse cultuur minachten Boycot Subway

Boycot Hema

Boycot Gillette

Boycot Nike

Boycot NOS

Boycot Donald Duck

Boycot Jinek

Boycot …………… Welke vinden jullie, horen nog meer in dit rijtje thuis? — Charlotte1987 (@Charlotte19872) February 18, 2020

Allen gebruik, lees en kijk ik niet.#EU = fascisme = miljardairs, media, bedrijven, politici werken voor EU. Ultra-kapitalisme voor hun eigen welvaart, niet voor het welzijn van de Europese burgers. #DonaldDuck — VrijEuropa (@VrijEuropa) February 18, 2020

Uitglichte afbeelding: @VeryMetal.dev.