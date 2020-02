Een doorsneedag in het land van Wilders en Baudet #boerenterreur

De fascistische Farmers Defence Force (FDF) demonstreert weer eens in Den Haag. Wat je waarschijnlijk niet ontgaan zal zijn, want de burgerlijke media staan er weer vol van. Tot ieders verbazing (of in elk geval de onze) heeft de politie dit keer een aantal boeren bekeurd, wat natuurlijk onder het extreemrechtse plebs tot de voorspelbare verontwaardiging leidde.

Een van de boeren werd daarbij uit zijn trekker gesleurd, waardoor hij twee kleine schrammetjes opliep:

Foto’s van de jonge boer (19) die hardhandig door agenten uit zijn tractor werd verwijderd, vanwege het rijden op een snelweg richting het #boerenprotest. Bron en meer informatie: https://t.co/XpbdkN6Jx3 pic.twitter.com/lDmtM0pJKn — Mark Mensink (@IntoBits) February 19, 2020



Mitch Enriquez is er niks bij. Ongetwijfeld volgt er later vandaag een oproep Amnesty in te schakelen.

Ook al weinig verrassend: Wilders heeft zich inmiddels solidair verklaard met Onze Boeren en opgeroepen het leger in te zetten tegen ‘multicultureel straattuig’. Waarmee hij natuurlijk gewoon iedereen met een donkere huidskleur bedoelt:

Legertrucks bij boerenprotest. Hé @MinPres Rutte, zet het leger maar eens in tegen het criminele – vaak multiculturele – straattuig dat Nederland onveilig maakt in plaats van tegen onze eigen boeren! #boerenprotest #Boerenactie #boeren #Wilders #PVV pic.twitter.com/J5tXahnaHe — Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 19, 2020



De boeren zelf laten ook (weer) weinig twijfel bestaan over de vraag waar hun politieke voorkeur ligt:

gaat dit over stikstof? boeren doen niet moeilijk over lekkere historische verwijzing🤮 pic.twitter.com/7VhrkgaJKG — Roel Raterink (@RoelRaterink) February 19, 2020



Omdat het geschiedenisonderwijs in Nederland ook al om te janken is: Voor Volk en Vaderland was een leuze van de NSB. Het was ook de naam van het weekblad van die club.

Kan het nog gekker?

Het kan nóg gekker!#boerenprotest pic.twitter.com/3f3ZQbh3NI — Paul Blom (@paulblom) February 19, 2020

Onze verslaggeefster Liz Hagemann was ter plaatse, nam enkele foto’s van legervoertuigen en ving bralflarden op van Baudet die het over “Mexico en Amerika” had tegen de nepboeren. Zij dorst niet dichterbij te komen om foto’s te maken, er hing een intimiderende sfeer…

(Foto’s, inclusief uitgelichte, van Liz Hagemann)