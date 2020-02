Manifest nazi-terrorist Hanau

De identiteit van de nazi die gisteravond laat in Hanau (Hessen) 9 mensen doodschoot is bekend. Het gaat om de 43-jarige Tobias Rathjen uit Hanau.

In een warrig manifest dat wemelt van de complottheorieën heeft Rathjen het motief voor zijn daden uiteengezet.

Rathjen begon in 2000 een studie Bedrijfskunde in Bayreuth. In 2007 rondde hij die studie succesvol af en ging hij werken bij een bank. Rond die tijd begon het hem naar eigen zeggen op te vallen dat “sommige bevolkingsgroepen” vaker bij straatcriminaliteit betrokken waren dan anderen. Zelf maakte hij weliswaar nooit iets ernstigs mee, maar van andere mensen – waaronder collega’s op de bank waar hij werkte – hoorde hij de meest gruwelijke verhalen over beroofde bejaarden, messentrekkers van “buitenlandse afkomst” en overvallen. De hele racistische santekraam over “criminele buitenlanders” die Wilders dagelijks over ons uitkotst, dus.

In mijn ogen klopte hier iets niet. Aan de ene kant is mijn volk [Duitsers] er mede verantwoordelijk voor dat de mensheid als geheel naar een hoger niveau getild is. Anderszijds hebben bepaalde personen uit mijn land ertoe bijgedragen dat we nu etnische groepen, rassen of culturen in ons midden hebben die in elk opzicht destructief zijn.

Genoemde etnische groepen hebben volgens Rathjen dan ook geen enkel bestaansrecht. Er is echter één probleem: ze zullen er niet vrijwillig van afzien zich in de toekomst voort te planten. Hij trekt daaruit vergaande conclusies:

Daarom is het niet voldoende deze mensen uit ons land te deporteren. Het bestaan van bepaalde etnische groepen is op zich al een fundamentele fout. Deportatie verschuift het probleem alleen maar naar toekomstige generaties. ……Daarom stel ik dat de volgende volkeren volledig moeten worden vernietigd: Marokko, Algerije,

Tunesië, Libië, Egypte, Israël, Syrië, Jordanië, Libanon, het complete Saoedische schiereiland, Turkije, Irak, Iran, Kazachstan, Turkmekistan, Oezbekistan, India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Laos, Cambodja en de Filippijnen. Dit zou alleen nog maar de ruwe schoonmaak zijn. Daarna gaan we er met een stofkam doorheen: dit betreft de overige Afrikaanse landen, Zuid- en Midden-Amerika, het Caribisch gebied en natuurlijk ons eigen volk. Waarbij [het eigen volk] ik heb opgemerkt dat niet iedereen die tegenwoordig een Duits paspoort heeft raszuiver en waardevol is. Ik kan me voorstellen dat de [Duitse] bevolking gehalveerd wordt.

Is de totale vernietiging (Totalvernichtung) van deze volkeren legitiem? Ja, zegt Rathjen, daar kan geen twijfel over bestaan. Alleen op deze wijze kan de mensheid gered worden: met de eliminatie van “minderwaardige rassen”. Eigenlijk bewijs je hen ook nog een dienst, suggereert onze Himmler-wannabe: die volken leven in ellende en uitzicht op verbetering is er niet. Kun je hen dan maar niet beter uit hun lijden verlossen?

Het hele delirische manifest kun je hier lezen. De video’s die Rathjen maakte zijn van Youtube verwijderd. Ze zijn terug te vinden op enkele alt-right websites, waaronder Bitchute. Sorry, om voor de hand liggende redenen geen link.

Uitgelichte afbeelding: Hanau (video-stil)