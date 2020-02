PVV Rotterdam opent aanval op extreemlinkse moslimknuffelaars van Leefbaar

Niks leuker dan extreemrechtse malloten die elkaar te lijf gaan, zeker als onze favoriete fascist Bezorgde Burger, de Rotterdamse PVV-fractievoorzitter Maurice Meeuwissen, een bijdrage levert aan de publieke knokpartij het debat. Maurice staat altijd garant voor een flinke dosis hilariteit en ook met deze aanval op de moslimknuffelaars van Leefbaar Rotterdam stelt hij niet teleur:

Geloof Leefbaar niet! Kijk hoe Leefbaar is geïslamiseerd👇 daarom #PVV!https://t.co/O3CsGIIv5b — Maurice Meeuwissen (@Meeuwissen_PVV) February 25, 2020



Inmiddels heeft Maurice ook de aanval geopend op schrijver Özcan Akyol. Akyol is weliswaar geen moslim, maar door dergelijke onbelangrijke details laat Meeuwissen zich niet tegenhouden. Akyol heeft een rare naam, wat voor de de Rotterdamse PVV-leider voldoende reden is er met gestrekt been in te gaan:

Uitgelichte afbeelding: Door MauriceMeeuwissen – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78314774