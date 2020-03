Nûdem Durak: 19 jaar celstraf wegens muziek in Koerdische taal

DOOR: Kurdistan Au Feminin

De zangeres Nûdem Durak zit al vijf jaar achter de tralies omdat ze het gewaagd heeft te zingen in haar moerstaal. Ze is tot 19 jaar veroordeeld, en zou op zijn vroegst in 2034 vrij komen. Internationale solidariteit met de zangers is hoog nodig…

(bron: Kurdistan Au Feminin, vertaling globalinfo.nl)

De Koerdische zangeres Nûdem Durak zit al 5 jaar in de gevangenis voor het durven zingen in haar moedertaal. Ze zou pas in 2034 worden vrijgelaten. Een straf van 19 jaar om haar af te leren dat ze de liederen van haar volk zou zingen… of het tonen van de valsheid van het officiële Turkse discours over hun “Koerdische broeders”.

De Turkse rechtbank veroordeelde de Koerdische zangeres Nudem Durak tot 19 jaar gevangenisstraf voor het onderwijzen van Koerdische muziek.

Nûdem, oorspronkelijk afkomstig uit Cizre, staat in de hele gemeenschap bekend om het leren van lokale volksliedjes in de Koerdische taal aan kinderen. Koerden worden al decennia lang vervolgd door de regeringen van Turkije, Iran en Syrië in heel Koerdistan. Je hoort Nûdem hier in het Koerdisch zingen:

Voor de Turkse regering, die zelfs het woord “Koerden” tot in de jaren negentig van de vorige eeuw had verboden (en ze in plaats daarvan “Bergturken” noemde), was het zingen gewoonweg onaanvaardbaar. Nûdem werd in 2015 gearresteerd en aangeklaagd onder het vage begrip propaganda omdat de liedjes die ze zong in haar moedertaal waren.

In april 2015 werd Nûdem Durak veroordeeld tot tien en een half jaar gevangenisstraf voor het “bevorderen van Koerdische propaganda” door middel van een optreden in haar moedertaal. In juli 2016 werd zijn straf zonder verdere aanklacht of veroordeling verhoogd tot 19 jaar. Vrienden melden dat ze sinds ten minste 2014 door de politie werd gezocht. De zangeres werd samen met drie andere vrouwen gearresteerd, maar zij werden weer vrijgelaten.

Nûdem Durak wordt momenteel vastgehouden in de gesloten gevangenis van Mardin waar ze naar verwachting tot september 2034 zal blijven.

Ter ondersteuning van Nûdem Durak

Teken de Petitie Vrijheid voor Nûdem Durak

Zing voor haar, luister naar degenen die dat al gedaan hebben…

Schrijf naar Nûdem

Nudem Durak

M Tipi Kapalı Cezaevi

Bayburt

TURKIJE

Voor meer info: songfornudemdurak.org

Twitter @freenudemdurak

Facebook songfordurak

Aanvulling globalinfo: Een (Engelstalig) interview met de zus van Nudem

Film van AJ+: Meet the Meet The Kurdish Woman Imprisoned For Singing In Turkey:

Overgenomen van het onvolprezen globalinfo